Marché : Le lancement du 777X de Boeing pourrait être repoussé à 2025, selon une source

WASHINGTON (Reuters) - Boeing se prépare à un nouveau retard pour le programme 777X qui repousserait les premières livraisons du nouveau modèle d'au moins un an, à début 2025, a déclaré vendredi à Reuters une source proche du dossier.

La publication spécialisée dans l'industrie de l'aviation Air Current a rapporté plus tôt que Boeing pourrait repousser l'objectif de certification de la version allongée du 777 au quatrième trimestre de 2024, contre fin 2023 actuellement, avec des premières livraisons attendues en 2025.

Le groupe américain a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il restait "concentré à travailler de manière transparente avec les régulateurs et (ses) clients."

Selon une source, l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) avait averti en mars le géant de l'aéronautique et de la défense que les calendriers de certification du 777X et du 737 MAX 10 étaient "dépassés et ne reflétaient plus les activités du programme".

