Marché : Le Japon envisage d'autres mesures de relance pour amortir le choc du COVID-19

TOKYO (Reuters) - Le Japon réfléchit à de nouvelles mesures de relance pour tenter d'amortir le choc économique de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le ministre japonais de l'Economie, à l'heure où le pays sombre dans une profonde récession.

"Nous sommes (...) en train d'examiner quelles mesures supplémentaires sont nécessaires, en consultation avec le Premier ministre et en étroite coordination avec la coalition au pouvoir", a déclaré Yasutoshi Nishimura lors d'une conférence de presse.

Le Japon a dévoilé en avril un plan de relance de 1.100 milliards de yen qui vise essentiellement à protéger les emplois et éviter la faillite des petites et moyennes entreprises. Il prévoit entre autres des allocations aux foyers les plus modestes et des prêts à taux zéro pour les PME.

Selon le quotidien économique Nikkei, le parti libéral-démocrate au pouvoir compte présenter au Premier ministre Shinzo Abe un nouveau plan qui prévoit de couvrir à deux tiers les loyers des petites entreprises touchées de plein fouet par l'épidémie pour une période pouvant aller jusqu'à six mois.

Les chiffres préliminaires du PIB japonais au premier trimestres seront publiés le 18 mai mais selon un sondage réalisé par Reuters auprès de 14 analystes, la troisième puissance économique mondiale pourrait se contracter de 4,6% sur la période janvier-mars .

Depuis le début de l'épidémie, quelque 16.000 cas de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés dans le pays où 603 personnes sont mortes de ce virus, apparu en Chine en décembre avant de s'étendre dans le reste du monde.

L'état d'urgence, qui devait prendre fin initalement mercredi, a été prolongé lundi jusqu'au 31 mai, le gouvernement jugeant prématuré de lever ce dispositif en vigueur à Tokyo et dans plusieurs régions depuis le 7 avril puis étendu par la suite au reste du territoire.

(Kaori Kaneko and Tetsushi Kajimoto, version française Marine Pennetier)

Copyright © 2020 Thomson Reuters