Marché : Le groupe publicitaire WPP prévoit une croissance solide pour 2023

par Kate Holton

LONDRES (Reuters) - Le groupe publicitaire britannique WPP prévoit une croissance organique de 3% à 5% pour 2023, au dessus des attentes, alors que les clients cherchent à naviguer sur un marché des médias de plus en plus complexe et favorisé par l'assouplissement des restrictions en Chine.

"Nous abordons l'année 2023 dans une position financière solide, avec un bon élan grâce aux nouveaux contrats et aux nombreuses opportunités qui se présentent à nous", a déclaré le directeur général Mark Read dans un communiqué.

Le propriétaire des agences Ogilvy, Grey et GroupM a fait état d'une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires à périmètre constant pour 2022, contre des prévisions comprises entre 6,5% et 7,0%.

"Il y avait quelques craintes que les clients arrêtent de dépenser au quatrième trimestre, mais en fait nous avons délivré une croissance de 6,4%, nous avons même accéléré un peu", a dit Mark Read à Reuters.

"Les perspectives sont plutôt bonnes, les clients nous disent qu'ils veulent continuer à investir dans le marketing. Dans un monde beaucoup plus complexe (...) ils cherchent à dépenser."

Les analystes de Citi prévoyaient une croissance plus prudente et des marges stables.

Le titre WPP prenait 5,5% à 8h46 GMT à la Bourse de Londres.

La plus grande holding publicitaire du monde a vu le cours de son action grimper de plus de 30% ces six derniers mois.

Par ailleurs, son concurrent français et numéro trois mondial Publicis a dit début février anticiper une croissance organique de 3% à 5% en 2023, une prévision jugée "impressionnante" par les analystes.

Mark Read s'attend également à ce que l'activité en Chine commence à afficher une croissance aux deuxième et troisième trimestres, grâce à une demande en plein essor dans des domaines tels que les voyages à l'étranger et les véhicules électriques.

L'entreprise a bénéficié de l'explosion des opportunités marketing pour les clients, notamment TikTok, et de l'arrivée des publicités sur Netflix et les plateformes de vente au détail, a ajouté le directeur général.

Elle a remporté 5,9 milliards de dollars de nouveaux contrats, notamment auprès d'Audible, Danone, SC Johnson et Verizon.

(Reportage Kate Holton ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2023 Thomson Reuters