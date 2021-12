Marché : Le géant du tourisme TUI s'attend à une reprise des voyages à l'été 2022

(Reuters) - Le géant du tourisme TUI a dit mercredi s'attendre à ce que les réservations retrouvent un niveau proche de celui d'avant la pandémie à l'été 2022, après avoir fait état d'une perte annuelle de plus de deux milliards d'euros.

L'entreprise, dont le siège est basé à Hanovre, a également déclaré qu'elle était proche d'atteindre la rentabilité au quatrième trimestre, et qu'elle atteignait 69% des niveaux d'avant la crise au premier trimestre du nouvel exercice financier.

TUI a été mis en grandes difficultés par les restrictions liées à la pandémie qui ont touché de plein fouet le secteur du tourisme, laissant hôtels, avions et navires de croisière presques vides pendant une grande partie des 20 derniers mois.

Pour faire face à la crise, le groupe a été renfloué à plusieurs reprises par le gouvernement allemand et a levé des fonds sur les marchés. En octobre, il a annoncé une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros afin de rembourser la dette contractée pendant la crise sanitaire.

"Nous générons d'importantes entrées de trésorerie et obtenons de nouveau des résultats positifs sur de nombreux marchés et avec nos hôtels et les marques hôtelières de TUI", a déclaré le directeur général Fritz Joussen.

La société, qui possède des agences de voyage, des hôtels, des compagnies aériennes et des navires de croisière, a déclaré qu'elle enregistrait actuellement 4,1 millions de réservations pour cet hiver et pour l'été 2022.

Elle a déclaré que 5,4 millions de personnes avaient voyagé avec TUI sur l'exercice 2021, clos le 30 septembre.

(Reportage Yadarisa Shabong; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters