Marché : Le DG de Barclays quitte son poste en raison de ses liens passés avec Jeffrey Epstein

LONDRES (Reuters) - Barclays a déclaré lundi que son directeur général, Jes Staley, allait démissionner à la suite des conclusions préliminaires de l'enquête menée par les régulateurs britanniques sur ses relations avec l'ex-gérant de fonds Jeffrey Epstein.

La banque a déclaré avoir été informée vendredi soir par la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Prudential Regulatory Authority (PRA) des liens passés de Jes Staley avec Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en 2019 alors qu'il était en détention aux Etats-Unis avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

"Compte tenu de ces conclusions, et de l'intention de M. Staley de les contester, le conseil d'administration et M. Staley ont convenu qu'il quitterait son poste de directeur général du groupe et son poste d'administrateur de Barclays", a déclaré la banque.

"Il faut noter que l'enquête n'a pas établi que M. Staley avait été témoin, ou était au courant, des crimes présumés de M. Epstein", a-t-elle ajouté.

Barclays avait annoncé l'année dernière que les régulateurs financiers britanniques enquêtaient sur les liens entre Jes Staley et Jeffrey Epstein.

Jes Staley a affirmé de son côté qu'il n'avait plus de liens avec Jeffrey Epstein depuis fin 2015, et qu'il regrettait d'en avoir eus.

La FCA et la PRA n'ont pas souhaité faire de commentaires sur les conclusions de leur enquête.

Barclays a annoncé que C.S. Venkatakrishnan, responsable des marchés mondiaux, prendrait le poste de directeur général.

"Le conseil est déçu de ce résultat. M. Staley a dirigé avec succès le groupe Barclays depuis décembre 2015, avec un engagement et des compétences réels", a déclaré la banque dans son communiqué.

A la Bourse de Londres, le titre Barclays perdait environ 1,7% vers 08h35 GMT.

