Marché : Le chiffre d'affaires de Publicis progresse au T1

Diana Mandia

(Reuters) - Publicis a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce à ses activités numériques et axées sur les données, dans un contexte d'évolution rapide du marché et avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle (IA).

Le groupe de communications a profité de l'évolution des dépenses publicitaires de ses clients vers la gestion des données, le commerce et la transformation des entreprises, alors que la pandémie de COVID-19 a rebattu les cartes en matière de publicité.

Les activités numériques et axées sur les données, Sapient et Epsilon, ont enregistré une croissance organique de 11% et 10% respectivement au cours du premier trimestre.

Le chiffre d'affaires net du groupe a grimpé de 7,1%, à 3,08 milliards d'euros, une croissance supérieure aux 4,5% du consensus.

"A ce jour, certains projets sont un peu retardés car les banques moyennes veulent voir ce qui se passe, mais nos grands clients, qui représentent la majorité de nos revenus, n'arrêtent pas leur transformation", a déclaré à des journalistes Arthur Sadoun, président du directoire.

Publicis étudie également les développements dans le secteur de l'intelligence artificielle, qui, selon Arthur Sadoun, est au coeur des activités du groupe depuis de nombreuses années grâce à la plate-forme Marcel AI, issue d'un partenariat avec Microsoft.

Publicis a signé en 2022 un partenariat avec OpenAI, à l'origine du robot conversationnel ChatGPT, a dit Arthur Sadoun.

La croissance organique annuelle de Publicis devrait s'établir dans le haut de la fourchette, fixée entre 3% et 5%, a indiqué le groupe.

Reportage Diana Mandiá

