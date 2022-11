Marché : Le CA de Veolia bondit de près de 50% sur 9 mois après le rachat de Suez

(Reuters) - Veolia a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en hausse de 49,1% sur les neuf premiers mois de l'année, notamment grâce à l'intégration des activités rachetées à son rival Suez.

La société de traitement des eaux et des déchets a réalisé sur la période janvier-septembre un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros et son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) a atteint 4,53 milliards d'euros sur la même période, en hausse de 5,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

L'acquisition de Suez en février a contribué à la croissance du chiffre d'affaires à hauteur de 7,12 milliards d'euros permettant au nouvel ensemble d'afficher une croissance organique de 13,2%. "Nos modèles d'indexation tarifaire, auprès de nos clients municipaux, ainsi que notre stricte discipline en termes de prix chez nos clients industriels, nous ont permis d'absorber la hausse des coûts liée à l'accélération de l'inflation et de réaliser une solide croissance de nos résultats", a déclaré la directrice générale, Estelle Brachlianoff, dans un communiqué. "Ces très bonnes performances sont aussi le fruit d'un rapprochement avec Suez en avance sur notre plan", a-t-elle ajouté.

Veolia vise désormais une croissance organique de son Ebitda annuel dans le haut de la fourchette de 4% à 6% évoquée auparavant et il a confirmé le reste des objectifs pour l'année.

Le groupe a toutefois expliqué que ses activités avaient été impactées par la hausse des prix à hauteur de 133 millions d'euros, ainsi que par les conditions climatiques qui ont eut un impact légèrement négatif avec une perte de 40 millions d'euros, en raison notamment d'un hiver plus doux en Europe centrale et orientale. L'action Veolia gagnait 0,46% en début de séance à la Bourse de Paris alors que l'indice CAC 40 était pratiquement inchangé.

