Marché : Le bénéfice opérationnel de Nissan s'envole au troisième trimestre

TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan, qui vient de sceller une nouvelle alliance avec son partenaire Renault, a fait état jeudi d'un bond de 155% de son résultat opérationnel pour le troisième trimestre, à la faveur de la faiblesse du yen et du contrôle des coûts.

Pour les trois mois clos à fin décembre, le résultat opérationnel est ressorti à 133,1 milliards de yens (945,2 millions d'euros), au-delà de la prévision moyenne établie par Refinitiv auprès de neuf analystes à 104,79 milliards et à comparer avec un bénéfice de 52,2 milliards un an plus tôt.

Le groupe a maintenu sa prévision d'un bénéfice opérationnel de 360 milliards de yens pour l'exercice qui sera clos fin mars.

Renault a précisé jeudi que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 174 millions d'euros au quatrième trimestre, représentant l'apport annuel le plus élevé de son partenaire japonais en quatre ans.

L'autre constructeur japonais Toyota a pour sa part annoncé jeudi une hausse inattendue de 22% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, la baisse du yen et la hausse des volumes vendus ayant permis de compenser l'envolée des coûts des matières premières.

Le résultat opérationnel du premier constructeur automobile mondial a atteint 967 milliards de yens sur les trois mois clos à fin décembre, contre 784,4 milliards un an plus tôt et alors que les analystes tablaient sur un recul à 764,54 milliards de yens.

