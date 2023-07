Marché : Le bénéfice d'Exxon Mobil chute de 56% au T2 avec la baisse des prix de l'énergie

HOUSTON (Reuters) - Exxon Mobil affiche une chute de 56% de son bénéfice au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, à l'instar des autres acteurs du secteur et en ligne avec les prévisions de l'entreprise, pénalisée par la baisse des prix de l'énergie.

Le bénéfice net s'est élevé à 7,88 milliards de dollars (7,17 milliards d'euros), soit 1,94 cents par action, au deuxième trimestre. Ce chiffre est à comparer au record de 17,85 milliards de dollars atteint un an plus tôt, et se rapproche des résultats du deuxième trimestre 2011, lorsque les prix du pétrole s'élevaient en moyenne à 111 dollars le baril.

Les bénéfices de Chevron Corp, Shell et TotalEnergies ont chuté respectivement de 48%, 56% et 49% au cours du trimestre.

(Reportage de Sabrina Valle ; version française Victor Goury-Laffont)

