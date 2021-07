Marché : Lagardère rejette les accusations d'achats de vote

PARIS (Reuters) - Le groupe Lagardère a déclaré samedi contester "fermement" tout achat de vote à la suite d'un article la veille du journal Le Monde faisant l'objet d'une information judiciaire à ce sujet.

Selon le journal Le Monde, le Parquet national financier s'est saisi d'une plainte déposée initialement par le fonds activiste Amber Capital et a ouvert en avril dernier une information judiciaire pour des chefs d'abus de biens sociaux, d'achat de vote, de comptes inexacts et de diffusion d'information fausse ou trompeuse.

Un juge d'instruction a été nommé, ajoute le quotidien.

"Lagardère SA conteste fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article du Monde", déclare le groupe de presse et d'édition dans un communiqué.

Depuis le dépôt de cette plainte, Lagardère et Amber Capital ont mis fin aux procédures juridiques qui les opposaient dans le cadre d'un accord entre les principaux actionnaires du groupe, qui passe notamment par l'abandon du statut de commandite du groupe dirigé par Arnaud Lagardère.

(Reportage Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2021 Thomson Reuters