Marché : Lagardère met en vente ses salles de spectacle, rapporte Les Echos

PARIS (Reuters) - Le groupe de médias, d'édition et de distribution spécialisée Lagardère a mis en vente son pôle spectacle, qui intègre notamment les salles du Casino de Paris, des Folies Bergère et du Bataclan à Paris ainsi que les "arenas" de Bordeaux et d'Aix, et en attend 70 millions d'euros, rapporte lundi le quotidien Les Echos.

Approchés, Fimalac Entertainment, Vivendi et l'américain Live Nation ont décliné, ajoute le journal sur son site internet.

Les Echos notent que ces groupes jugent le prix exorbitant et évoquent aussi "un très mauvais timing, à l'heure où le coronavirus a mis par terre le 'live' pour une durée inconnue".

Le pôle regroupe aussi les tournées de quelques artistes (M, Jean-Louis Aubert, Florent Pagny).

Lagardère n'a pu être contacté dans l'immédiat.

(Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2020 Thomson Reuters