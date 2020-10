Marché : LafargeHolcim s'attend à une poursuite de la reprise dans la construction

par John Revill

ZURICH (Reuters) - LafargeHolcim s'est déclaré vendredi optimiste sur le secteur de la construction et a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le plus grand cimentier mondial a déclaré qu'il observait un rebond de la demande de ses produits, en particulier en Amérique du Sud et en Inde, et qu'il attendait désormais avec impatience le lancement des plans de relance gouvernementaux au début de l'année prochaine.

La société suisse a dépassé les attentes à fin septembre, avec un bénéfice opérationnel récurrent en hausse de 1,9% à 1,45 milliard de francs suisses (1,36 milliard d'euros).

LafargeHolcim a répondu à la crise sanitaire en réduisant ses coûts fixes et variables. La baisse des prix de l'énergie lui a également permis d'améliorer ses marges bénéficiaires malgré la baisse de 2,6% de ses ventes à périmètre constant au troisième trimestre.

La société prévoit désormais de générer un cash-flow libre de 2,75 milliards de francs suisses en 2020, contre 2 milliards précédemment.

Le directeur général Jan Jenisch a indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que la reprise soit perturbée par la deuxième vague de la pandémie.

