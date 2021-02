Marché : La pénurie de puces dans l'auto va durer plusieurs mois

PARIS (Reuters) - La crise dans le secteur automobile français provoquée par la pénurie de semi-conducteurs risque de durer plusieurs mois, a déclaré jeudi le ministère de l'Economie.

"On va être encore dans une économie de gestion de la rareté pendant plusieurs mois de la part des constructeurs et des entreprises de l'électronique", a-t-on dit à Bercy lors d'un briefing organisé au lendemain de la première réunion tripartite entre la filière auto, la filière électronique et les services de l'Etat.

A court terme, les constructeurs et les fabricants électroniques vont échanger en direct pour optimiser les stocks, les circuits d'approvisionnement et les capacités de production locales comme celles de STMicroelectonics, a ajouté le ministère, selon qui la France et l'Europe devront, à plus long terme, augmenter leur capacités de fonderie.

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

Copyright © 2021 Thomson Reuters