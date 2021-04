Marché : La FAA demande à Boeing de corriger un problème électrique sur des 737 MAX

par David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - L'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) a demandé mercredi à Boeing de corriger un problème d'alimentation électrique affectant certains de ses appareils 737 MAX et pouvant entraîner la perte de la protection antigel des moteurs et de certaines fonctions du poste de pilotage.

La FAA a indiqué que le problème concernait 109 appareils livrés à des compagnies aériennes à travers le monde, dont 71 aux Etats-Unis, un nombre trois fois supérieur aux estimations initiales.

Boeing, qui a confirmé plus tôt dans la journée avoir suspendu les livraisons des 737 MAX à cause de ce souci électrique, a identifié les appareils supplémentaires pouvant être affectés.

La FAA a déclaré que les "avions concernés ont été fabriqués après un changement de conception début 2019".

Selon des documents de la FAA et des sources au fait du dossier, Boeing doit par ailleurs corriger ce défaut sur plus de 300 appareils supplémentaires encore non livrés.

Dans un communiqué, l'avionneur américain a dit soutenir pleinement la directive du régulateur.

(version française Jean Terzian)

