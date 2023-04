Marché : La direction de HSBC de nouveau mise en cause par le chinois Ping An

par Sinead Cruise, Lawrence White et Selena Li

LONDRES/HONG KONG (Reuters) - HSBC a "fondamentalement échoué à relever les défis clés de son modèle d'entreprise", a estimé mardi son principal actionnaire, marquant une nouvelle détérioration des relations entre la banque britannique et l'assureur chinois Ping An.

HSBC doit séparer ses activités en Asie dans une filiale cotée à Hong Kong, a de nouveau exhorté Ping An dans une mise à jour de ses réclamations qu'il a présentées pour la première fois en novembre dernier.

Cette nouvelle attaque de l'assureur chinois, qui détient 8% de HSBC, intervient alors que le groupe de conseils aux actionnaires Glass Lewis a incité lundi les investisseurs à voter contre deux résolutions demandant une revue stratégique et une refonte de la politique de dividendes déposées par un investisseur individuel basé à Hong Kong, Ken Lui, et soutenues par Ping An.

La banque britannique tient son assemblée générale annuelle le 5 mai.

Selon Glass Lewis, la résolution portant sur une revue stratégique "n'est pas dans l'intérêt des actionnaires".

Ken Lui demande aussi dans une autre résolution de restaurer un dividende de 0,51 dollar par action et de fournir une actualisation régulière de la stratégie, incluant la possibilité de scinder les activités en Asie.

"Nous estimons, sur la base de conseils financiers et juridiques de tiers, et avec l'assurance de tiers, que les autres options structurelles ne permettront pas d'accroître la valeur pour les actionnaires", a déclaré mardi un porte-parole de HSBC.

Les dissensions entre les actionnaires de HSBC traduisent les divergences de vues profondes quant à l'avenir de la banque, engagée dans une vaste restructuration après avoir eu du mal ces dernières années à atteindre ses objectifs de long terme.

(Reportage Sinead Cruise et Lawrence White à Londres, Selena Li à Hong Kong, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)

