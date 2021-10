Marché : La CRE annonce renforcer la surveillance des marchés de gros de l'énergie

PARIS (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé jeudi dans un communiqué un renforcement de la surveillance des marchés de gros du gaz et de l'électricité, dans le contexte de la flambée actuelle des prix de l'énergie.

La CRE précise qu'elle va concentrer ses moyens humains et techniques sur la surveillance des transactions et le comportement des acteurs et rappelle qu'elle "ouvrira systématiquement des enquêtes en cas de suspicions d'abus de marché, pouvant conduire à des sanctions financières".

