Marché : La Corée du Sud ouvre une enquête de sécurité sur des véhicules Tesla

SEOUL (Reuters) - La Corée du Sud a fait savoir mercredi qu'elle avait ouvert une enquête sur des problèmes présumés de sécurité sur des véhicules du constructeur américain Tesla, qui est en forte concurrence avec le sud-coréen Hyundai sur le marché local des voitures électriques.

Un représentant du ministère des Transports a indiqué que les systèmes de freinage et de direction, dont la fonction de pilote automatique, étaient concernés par l'enquête.

Aucune précision supplémentaire n'a été donnée par le gouvernement.

La presse locale a toutefois rapporté que le Model 3 faisait l'objet d'une enquête et que celle-ci pourrait prendre de six mois à un an.

Tesla va coopérer à l'enquête, a déclaré un représentant de l'unité sud-coréenne du constructeur.

En septembre dernier, la Commission américaine de sécurité des transports a cité la conception de la fonction de pilotage automatique de Tesla comme cause probable d'un accident d'un véhicule Model S survenu en janvier 2018 sur une autoroute californienne.

(Joyce Lee et Hyunjoo Jin; version française Jean Terzian)

