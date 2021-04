Marché : La Chine prévoit une amende pour Tencent dans le cadre de la procédure antitrust

par Pei Li et Julie Zhu

(Reuters) - La Chine se prépare à infliger une amende substantielle à Tencent dans le cadre de sa vaste campagne de répression antitrust contre les géants de l'Internet du pays, mais elle sera probablement inférieure à la pénalité record de 2,75 milliards de dollars imposée à Alibaba au début du mois, ont déclaré deux personnes au fait de la question.

Tencent devrait s'attendre à une amende d'au moins 10 milliards de yuans (1,27 milliards d'euros), suffisamment importante pour que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation du marché (SAMR) en fasse un exemple, ont déclaré les sources.

Tencent risque des sanctions pour n'avoir pas correctement déclaré ses acquisitions et investissements passés aux autorités antitrust, une infraction passible d'une amende plafonnée à 500.000 yuans par cas, et pour des pratiques anticoncurrentielles dans certaines de ses activités, notamment dans le domaine de la diffusion de musique en continu, ont indiqué les sources.

Ni la SAMR ni Tencent n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ces derniers mois, la Chine a cherché à limiter le pouvoir économique et social de ses géants de l'Internet, autrefois peu réglementés, dans le cadre d'une répression soutenue par le président Xi Jinping.

Tencent et Alibaba sont les deux plus grands conglomérats technologiques de Chine, avec des valeurs boursières respectives de 776 et 642 milliards de dollars (environ 640 et 530 milliards d'euros).



