Marché : La Chine inflige une amende à Alibaba et Tencent pour non-respect de la législation anti-trust

SHANGHAI (Reuters) - Le régulateur du marché chinois a annoncé lundi avoir infligé une amende à Alibaba, à China Literature, filiale de Tencent Holdings et à Shenzhen Hive Box de 500.000 yuans (62.908,91 euros) chacun pour n'avoir pas déclaré correctement des acquisitions en vue de leur examen par l'autorité de la concurrence.

L'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) a déclaré avoir pris cette décision après avoir examiné les transactions des groupes concernés, à savoir l'acquisition par Alibaba de l'exploitant de centres commerciaux Intime Retail, celle de New Classics Media par China Literature et le rachat de China Post Smart Logistics par Shenzhen Hive Box.

A Hong Kong, les titres Tencent et Alibaba ont chuté lundi respectivement de 2,89% et de 2,63%.

La Chine s'est engagée à renforcer la surveillance de ses géants technologiques, redoutant que ces derniers aient réussi, au fil des ans, à créer des monopoles freinant la concurrence et acquis le pouvoir d'utiliser abusivement les données des consommateurs et de violer leurs droits.

Le mois dernier, Pékin a publié un projet de loi visant à empêcher les comportements monopolistiques des plates-formes internet, ce qui a été considéré comme la première mesure réglementaire sérieuse prise par la Chine à l'encontre du secteur.

La SAMR a averti dans un communiqué séparé que "l’industrie Internet n'échappe pas à la surveillance de la loi anti-monopole ", et a exhorté toutes les entreprises à respecter strictement les lois et les règlements et à maintenir une concurrence loyale du marché.

"Les amendes infligées dans ces trois affaires sont un signal pour la société que la surveillance anti-monopole dans l'Internet sera renforcée", a déclaré la SAMR.

(Brenda Goh à Shanghai, Cheng Leng et Zoey Zhang à Pékin; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

