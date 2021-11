Marché : La Banque Postale crée sa BFI, cap sur les PME-ETI

PARIS (Reuters) - La Banque Postale a annoncé mardi la création à partir de janvier 2022 d'une nouvelle banque de financement et d'investissement (BFI) dans le cadre de sa stratégie à l'horizon 2030 qui vise à diversifier les activités de l'établissement bancaire public.

La BFI de la Banque Postale sera dirigée par Bertrand Cousin, qui a travaillé 12 ans chez JP Morgan à Paris où il a créé la banque Corporate (banque de financement) et la banque commerciale pour les PME en Europe.

Avant de rejoindre JP Morgan, Bertrand Cousin a également travaillé pendant 17 ans au sein du groupe Crédit agricole .

La BFI sera composée de quelque 1.000 collaborateurs et avec elle, la Banque Postale souhaite doubler sa clientèle de petites et moyennes entreprises (PME) et d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) d'ici à 2025.

Elle souhaite aussi se développer progressivement à l'international.

La Banque Postale a annoncé fin octobre la reprise de la part de 16,1% du capital de CNP Assurances détenue par le groupe BPCE et le lancement d'une offre sur le solde du capital de l'assurances qu'elle souhaite sortir de la cote.

