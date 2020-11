Marché : L'Europe va inclure l'hydrogène dans ses projets de coopération industrielle

BERLIN (Reuters) - Les pays européens intensifient leur coopération dans la production de batteries pour des voitures électriques et ils vont étendre cette approche transnationale à de nouveaux secteurs industriels comme l'hydrogène, a déclaré mardi le ministre allemand de l'Economie.

"Nous voulons soutenir la création d'une chaîne de production complète pour la production des batteries en Europe, de la transformation des matières premières au recyclage", a déclaré Peter Altmaier lors d'une conférence de presse à Berlin.

Le gouvernement allemand investit trois milliards d'euros dans la production locale de batteries afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques.

L'UE a donné le feu vert à ce soutien de l'Etat dans le cadre de son Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC).

Peter Altmaier s'est dit confiant que les producteurs européens obtiendraient une part de marché de 30% d'ici 2023 en fabricant les batteries les plus innovatrices et les plus respectueuses de l'environnement.

L'étroite coopération dans la production de batteries devrait servir de modèle pour d'autres projets industriels européens comme l'hydrogène, a ajouté le ministre allemand.

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré que Bruxelles était en train d'évaluer des projets concernant l'hydrogène et que des détails seraient probablement publiés l'année prochaine.

Le gouvernement allemand a adopté un plan d'investissement de neuf milliards d'euros dans la technologie de l'hydrogène, dans le cadre de son plan de relance destiné à favoriser le redressement de son économie après le choc du coronavirus, ainsi qu'à accélérer une transition vers des technologies moins polluantes.

Peter Altmaier a également salué les propos du directeur général de Tesla, Elon Musk, qui a annoncé lors d'une conférence de presse le projet de transformer son usine de voitures électriques située près de Berlin afin qu'elle devienne également l'une des plus grandes usines de batteries au monde.

Il s'agira de la quatrième "giga-usine", destinée à fabriquer des voitures et des batteries, et la première en Europe. L'usine devrait entrer en service d'ici le 1er juillet 2021, lorsqu'elle commencera à produire la Tesla Model Y, son crossover 100 % électrique.

Parmi les entreprises qui profitent de l'aide publique PIIEC se trouvent le producteur de batteries allemand Varta, BMW, le groupe chimique BASF, ainsi que Peugeot et sa filiale allemande Opel.

Le ministre de l'Economie estime que l'initiative sur les batteries créera plus de 20.000 nouveaux emplois au cours des dix prochaines années. Ceci pourrait compenser les pertes provoquées par la baisse de la demande pour des moteurs à combustion.

(Michael Nienaber, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

