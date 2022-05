Marché : L'Espagne va limiter l'utilisation de la climatisation dans les bâtiments publics

par Christina Thykjaer et Belén Carreño

MADRID (Reuters) - Les fonctionnaires espagnols devront supporter des températures plus élevées sur leur lieu de travail cet été, le gouvernement ayant prévu d'appliquer des mesures d'économie d'énergie pour réduire ses factures d'électricité et contribuer à réduire la dépendance de l'Europe aux pétrole et gaz russes.

Un plan en ce sens a été approuvé mardi : il vise au contrôle de la température dans les bureaux de la fonction publique, à l'installation massive de panneaux solaires sur les toits des bâtiments publics et au développement du télétravail.

En été, la climatisation des bureaux ne devra pas être réglée à moins de 27 degrés Celsius (80,6 degrés Fahrenheit), alors qu'en hiver, le chauffage ne devra pas être réglé à plus de 19°C, selon un avant-projet vu par Reuters.

Ce plan, qui s'inscrit dans le cadre d'un effort européen visant à réduire la dépendance à l'égard du gaz et du pétrole russes, encouragera également les fonctionnaires à utiliser les transports en commun ou le vélo pour se rendre au travail.

"Même si l'Espagne est l'un des pays de l'Union européenne les moins exposés à l'énergie russe, il est évident que nous ne sommes pas à l'abri de la hausse des prix de l'énergie", a déclaré à la presse la ministre du Trésor, Maria Jesus Montero.

L'Italie a également annoncé en avril qu'elle prévoyait de limiter la climatisation pour économiser de l'énergie cet été.

