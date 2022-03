Marché : L'équimentier automobile Continental renoue avec les bénéfices en 2021

BERLIN (Reuters) - L'équipementier automobile allemand Continental a fait état mercredi d'un résultat net de 1,5 milliards d'euros en 2021, renouant ainsi avec les bénéfices après une perte de 962 millions d'euros l'année précédente.

La marge opérationnelle ajustée s'est établie à 5,6% contre 4,4% en 2020, dans le haut de la fourchette de l'objectif de la société, et cela malgré les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie de semi-conducteurs.

Continental prévoit une marge de 5,5% à 6,5% pour l'exercice 2022, tout en précisant que cet objectif ne tient pas compte de "l'impact potentiel de la crise géopolitique actuelle".

"Si la situation géopolitique, en particulier en Europe de l'Est, reste tendue, voire s'aggrave, cela peut avoir des conséquences durables sur la production, les chaînes d'approvisionnement et la demande", a déclaré la société dans un communiqué, prévenant d'un risque de baisse des ventes et des bénéfices.

La société basée à Hanovre a annoncé mardi qu'elle avait suspendu la production dans son usine russe à Kaluga ainsi que les importations et exportations de et vers la Russie.

Continental prévoit néanmoins que la production mondiale de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers augmente de 6% à 9% cette année, ce qui porterait son chiffre d'affaires entre 38 milliards à 40 milliards d'euros en 2022 après 33,8 milliards en 2021.

(Reportage Victoria Waldersee et Paul Carrel; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2022 Thomson Reuters