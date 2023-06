Marché : L'économie de la zone euro a basculé en récession au premier trimestre

BRUXELLES (Reuters) - L'économie de la zone euro en entrée en récession au premier trimestre, montrent les chiffres définitifs publiés jeudi par Eurostat, qui a révisé à la baisse le produit intérieur brut pour cette période mais aussi pour les trois derniers mois de 2022.

Le PIB des 20 pays ayant adopté la monnaie unique a baissé de 0,1% sur la période janvier-mars et augmenté de 1,0% sur un an, a annoncé l'agence de statistiques de l'Union européenne.

Une deuxième estimation publiée mi-mai l'avait donné en hausse de 0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 1,3% en rythme annuel. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une stagnation de l'économie et une croissance de 1,2% sur un an.

Cette dégradation s'explique principalement par la contraction de l'économie en Allemagne au premier trimestre annoncée en deuxième estimation par Destatis, après un recul de 0,5% sur les trois mois précédents.

Les chiffres du quatrième trimestre 2022 en zone euro ont également été révisés en légère baisse et montrent désormais une contraction de 0,1% et non plus une stagnation.

La zone euro et l'Allemagne sont donc en récession technique, une situation définie en effet par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.

Outre en Allemagne, une contraction économique a été aussi enregistrée d'un trimestre à l'autre en Grèce, en Irlande, en Lituanie, à Malte et aux Pays-Bas.

Parallèlement, Eurostat a confirmé que l'emploi dans la zone euro avait progressé de 0,6% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent. Sur un an, l'augmentation a été revue à 1,6% contre 1,7% auparavant.

(Philip Blenkinsop, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)

