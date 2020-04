Marché : L'Allemagne doit être prête à contribuer davantage à l'UE, selon Angela Merkel

BERLIN (Reuters) - L'Allemagne doit être prête à contribuer davantage au budget de l'Union européenne lequel devra comprendre un volet tourné vers la relance économique, a déclaré jeudi la chancelière Angela Merkel à quelques heures d'un conseil européen par visioconférence.

"Nos rencontres d'aujourd'hui ne seront pas consacrées aux détails (...), mais il faut savoir une chose: dans un esprit de solidarité, nous devons être prêts, pour une période définie, à contribuer bien davantage au budget européen", a souligné la dirigeante allemande devant le Bundestag.

Ces propos sont à interpréter dans le contexte de tensions entre pays européens qui ne s'entendent pas sur les moyens à mettre en oeuvre pour surmonter la crise sanitaire et ses graves conséquences économiques.

La vice-ministre italienne de l'Economie, Laura Castelli, a d'ailleurs prévenu plus tôt que l'Italie ne pourrait se permettre d'attendre un hypothétique accord au mois de juin.

"Penser attendre le mois de juin serait ignorer la situation dans laquelle se trouve le pays. Nous prévoyons d'accumuler le plus gros endettement de l'histoire du pays, le virus n'attendra pas", a-t-elle dit sur Radio Capital.

Les chefs d'Etat et de gouvernement européens doivent réfléchir ce jeudi sur la réponse financière commune à apporter à la pandémie de coronavirus, notamment en demandant à la Commission européenne de proposer des fonds de relance suffisamment importants pour aider les secteurs et les régions les plus affectés.

