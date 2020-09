Marché : Kraft Heinz vend une partie de ses activités fromagères à Lactalis pour 3,2 milliards de dollars

PARIS (Reuters) - Le français Lactalis va acheter à l'américain Kraft Heinz ses activités de fromages naturels aux Etats-Unis pour 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros), ont annoncé les deux groupes mardi.

La transaction devrait être conclue au premier semestre 2021, sous réserve d'un examen et d'une approbation réglementaires.

Elle porte sur les activités de fromages naturels avec les marques Kraft, Cracker Barrel, Breakstone’s, Knudsen, Polly-O, Athenos, Hoffman’s aux Etats-Unis. Dans le cadre de cet accord, Lactalis pourra développer la marque Kraft à l’international dans cette catégorie ainsi que pour les fromages fondus, précise Lactalis.

L’ensemble de ces activités représentent un chiffre d'affaires estimé à 1,8 milliard de dollars (1,5 milliard d'euros) en 2020, ce qui portera le chiffre d'affaires de Lactalis sur le territoire américain à 3,5 milliards de dollars (2,95 milliards d'euros), selon le groupe français.

"Notre groupe est présent aux USA depuis plus de quarante ans et cette opération représente une nouvelle étape significative pour Lactalis. La marque Kraft, plus que centenaire, est emblématique du secteur des fromages outre Atlantique", dit Emmanuel Besnier, président de Lactalis, dans un communiqué.

"Au-delà d’une consolidation de nos positions dans le secteur des fromages, notre objectif sera de développer l’internationalisation de ces marques dans de nombreuses régions dans le monde en synergie avec nos implantations internationales", ajoute-t-il.

Kraft Heinz a annoncé en début de journée son intention d'augmenter ses dépenses de marketing et de réorganiser ses chaînes d'approvisionnement afin d'économiser deux milliards de dollars d'ici 2024.

(Marc Angrand et Jean-Philippe Lefief, édité par Bertrand Boucey)

Copyright © 2020 Thomson Reuters