Marché : Kraft Heinz relève sa prévision d'Ebitda pour 2021

(Rentiers) - Kraft Heinz a relevé mercredi son objectif annuel d'Ebitda ajusté après avoir publié des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, portés par une augmentation des prix et une demande toujours forte pour ses produits alimentaires emballés.

Le géant de l'agroalimentaire, fabricant entre autres du ketchup Heinz, vise désormais un Ebitda ajusté supérieur à 6,2 milliards de dollars (5,35 milliards d'euros) contre au moins 6,1 milliards précédemment.

Kraft, comme d'autres grands groupes agroalimentaires tels que Campbell Soup Co, Conagra Brands Inc et Unilever PLC, a augmenté les prix de ses produits ces derniers mois pour compenser la hausse des coûts due aux pénuries de matières premières et de main-d'œuvre.

Le groupe continue par ailleurs de bénéficier de la tendance, initiée avec la pandémie, des consommateurs à manger chez eux en dépit de la réouverture des restaurants et bars.

Au troisième trimestre, les ventes nettes ont diminué à 6,32 milliards de dollars (5,45 milliards d'euros) contre 6,44 milliards un an plus tôt, mais ressortent au-dessus du consensus de 6,05 milliards de dollars (5,22 milliards d'euros) rapporté par Refinitiv.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net ressort à 0,65 dollar par action, dépassant la prévision de 0,58 dollar des analystes.

(Reportage Deborah Sophia et Aditi Sebastian; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters