Marché : Johnson & Johnson prévoit un bond de son bénéfice en 2021

BANGALORE (Reuters) - Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi un objectif de bénéfice annuel supérieur aux prévisions et s'est engagé à publier prochainement les résultats très attendus de l'étude clinique sur son candidat vaccin contre le coronavirus.

Le directeur général du groupe pharmaceutique, Alex Gorsky, a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les données de son essai clinique de dernière phase étaient attendues pour le début de la semaine prochaine.

Les autorités de santé comptent de plus en plus sur des vaccins à dose unique comme celui élaboré par Johnson & Johnson; plus faciles à distribuer et administrer que les vaccins à deux doses de Pfizer et Moderna.

J&J table pour 2021 sur un bénéfice ajusté compris entre 9,40 et 9,60 dollars par action (7,73 à 7,90 euros) contre 8,99 dollars attendu en moyenne par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Au titre du quatrième trimestre, le groupe a vu son bénéfice chuter de 56,7% à 1,74 milliard de dollars après avoir comptabilisé 2,9 milliards de dollars de frais juridiques.

J&J fait face à une série de poursuites judiciaires pour son rôle dans le crise des opioïdes, dans la commercialisation d'implants pelviens défectueux et de talc accusé d'être cancérigène.

Sur une base ajustée, le bénéfice ressort à 1,86 dollar par action, un chiffre légèrement supérieur au consensus qui le donnait à 1,82 dollar.

Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 22,48 milliards de dollars après de 20,75 milliards de dollars à la faveur de la demande pour ses traitements anticancéreux.

L'action gagnait 1,8% à 168,88 dollars dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street.

(Manas Mishra, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

