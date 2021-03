Marché : Joe Biden encourage les salariés américains à se syndiquer

WASHINGTON (Reuters) - Joe Biden, le président américain, a encouragé les salariés a former des syndicats et à ce syndiquer tout en adressant une mise en garde contre ceux qui souhaiteraient les en dissuader.

Cette déclaration coïncide avec l'organisation d'un scrutin par les employés d'Amazon de l'Etat de l'Alabama sur la création d'un syndicat.

Sans les mentionner explicitement, Joe Biden a déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter que chaque salarié devrait avoir le droit d'adhérer à un syndicat, et qu'aucun employeur ne pourrait lui enlever ce choix. "C'est votre droit (...) Alors faites entendre votre voix", a-t-il dit.

"Les syndicats soutiennent les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non (...)", a déclaré Biden dans la vidéo. "Il ne doit y avoir aucune intimidation, aucune pression, aucune menace, aucune propagande antisyndicale. Aucune hiérarchie ne devrait attaquer des employés sur leur préférence syndicale".

Amazon, le deuxième plus important employeur privé des Etats-Unis, n'a pas de main-d'œuvre syndiquée aux États-Unis, et les travailleurs de son centre de traitement des commandes de Bessemer, dans l'Alabama, seraient donc les premiers s'ils votaient pour leur rattachement au syndicat Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU). Une telle décision pourrait encourager les collaborateurs des autres sites d'Amazon.

(Julia Harte, Nandita Bose et Andrea Shalal; version française Anait Miridzhanian)

