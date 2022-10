Marché : J&J dépasse les attentes au T3 avec les ventes de son médicament contre le cancer

(Reuters) - Johnson & Johnson, le premier fabricant de médicaments et de dispositifs médicaux, a fait état mardi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels meilleurs qu'attendu grâce à la forte demande pour son médicament contre le cancer, Darzalex, et son traitement de la maladie de Crohn, Stelara.

Le titre J&J prenait 2,1% à 170,02 dollars dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street.

Le chiffre d'affaire de son unité produits pharmaceutiques affiche une hausse de 2,6% à 13,21 milliards de dollars (13,44 milliards d'euros) au troisième trimestre. Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 13,03 milliards de dollars.

Les ventes de Darzalex sont en hausse de 29,8% à 2,05 milliards de dollars.

J&J a vu son chiffre d'affaires total progresser de 1,9% à 23,79 milliards de dollars au troisième trimestre, tout en dépassant le consensus IBES de Refinitiv qui s'établissait à 23,34 milliards de dollars.

Hors éléments exceptionnels, le groupe a dégagé un bénéfice de 2,55 dollars par action au titre du troisième trimestre, dépassant les estimations à 2,47 dollars.

Le chiffre d'affaires de la division dispositifs médicaux a également progressé au troisième trimestre, affichant une hausse de 2,1% à 6,78 milliards de dollars malgré les confinements prolongés en Chine et une lente reprise de certaines chirurgies non-urgentes, retardées en raison du COVID-19.

La société s'attend à ce que l'impact de l'inflation s'atténue l'année prochaine, mais elle a prévenu que les coûts plus élevés des stocks fabriqués en 2022 pourraient peser sur le bénéfice de 2023.

Un dollar plus fort affectera le bénéfice ajusté de 2023 de 40 à 45 cents, a mis en garde J&J.

