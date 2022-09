Italie : L'autorité de la concurrence lance une enquête sur Intesa Sanpaolo

MILAN (Reuters) - L'autorité de la concurrence italienne a déclaré mardi qu'elle avait ouvert une enquête sur Intesa Sanpaolo pour pratique commerciale déloyale présumée dans le cadre de prêts hypothécaires à taux fixes et variables.

L'autorité allègue que la plus grande banque italienne n'aurait pas donné des informations claires aux clients sur la durée du différé d'amortissement, c'est-à-dire le délai entre le versement du prêt et le début du remboursement, indique-t-elle dans un communiqué.

Dans le cadre de cette pratique, la période de remboursement du prêt est susceptible d'être plus longue et, par conséquent, le coût du prêt hypothécaire peut être plus élevé, a-t-elle ajouté.

Intesa Sanpaolo n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage Cristina Carlevaro; version française Alizée Degorce, édité par Kate Entringer)

