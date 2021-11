Italie : Des députés refusent la vente de filiales de Leonardo à un consortium franco-allemand

ROME (Reuters) - Des députés appartenant au Mouvement 5 étoiles (M5S) ont demandé lundi au groupe italien de défense Leonardo de s'opposer à la cession de deux de ses filiales au consortium franco-allemand KMW+Nexter Defence Systems (KNDS).

Une source politique italienne a déclaré vendredi que Leonardo KNDS convoitait Oto Melara et Wass, ajoutant que le gouvernement italien entendait s'impliquer dans les négociations.

"Nous avons appris que Leonardo a mis en vente les activités et les sites d'Oto Melara et Wass et qu'il y a un risque qu'ils finissent entre les mains d'un groupe franco-allemand", ont écrit ces parlementaires dans un communiqué.

"Nous nous opposons à cette perspective parce que nous refusons que notre pays cède des entreprises stratégiques à l'étranger", ont-ils ajouté.

(Reportage Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame)

Copyright © 2021 Thomson Reuters