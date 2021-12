Marché : Intertrust a accepté l'offre de rachat de la société CSC pour 1,8 milliard d'euros

(RPT sans le RIC de CSC qui n'est pas côté)

(Reuters) - Le groupe néerlandais de services financiers Intertrust a accepté l'offre de rachat de la société de services aux entreprises CSC pour environ 1,8 milliard d'euros, ont annoncé les deux groupes lundi dans un communiqué commun.

Selon les deux sociétés, l'offre globale en numéraire valorise Intertrust à 20 euros par action, une prime d'environ 59% par rapport à la valeur des titres à la date du 11 novembre dernier quand Intertrust a parlé d'une offre de rachat en provenance du groupe de capital-investissement CVC Capital Partners.

CVC Capital a finalement renoncé la semaine dernière à son offre de 18 euros par action.

L'offre de rachat "est encore relativement bon marché" ont souligné des analystes de KBC.

Intertrust avait confié que plusieurs groupes avaient fait part de leur intérêt pour un rachat, avec des offres allant jusqu'à 22 euros par action.

Mais selon le PDG d'Intertrust, Shankar Iyer, "Nous avons mené un processus équitable et approfondi. CSC présentait la meilleure offre pour l'entreprise".

Intertrust et CSC ont déclaré que le siège de la société néerlandaise resterait à Amsterdam et que l'opération devrait être achevée au cours du second semestre de l'année prochaine.

À la Bourse d'Amsterdam, l'action Intertrust gagnait près 7% dans les premiers échanges.

