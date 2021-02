Marché : InterContinental en perte en 2020 avec la crise sanitaire, le dividende annulé

(Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de la chaîne hôtelière Holiday Inn, a annoncé mardi une perte opérationnelle pour 2020 et l'annulation de son dividende tout en prévenant que les difficultés liées à la pandémie de coronavirus étaient loin d'être surmontées en raison des mesures de restrictions et confinements successifs pour contrer la propagation du virus.

A la Bourse de Londres, le titre IHG gagnait toutefois 3,38% à 9h10 GMT, dopé par les annonces du gouvernement britannique concernant le déconfinement qui doit débuter le 8 mars dans le pays.

IHG, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a vu son revenu par chambre disponible (RevPAR) - un indicateur clé de la performance pour l'industrie hôtelière - chuter de 52,5% sur 2020, l'année la plus difficile de son histoire, a dit l'entreprise.

En dépit des espoirs liés au déploiement des vaccins contre le COVID-19 et l'assouplissement des restrictions, le groupe ne prévoit pas une reprise du secteur hôtelier avant la fin de 2021 alors que les dépenses globales en matière de voyages et de loisirs restent fortement limitées par les restrictions encore en cours.

"L'année 2021 a commencé avec un grand nombre de ces défis encore en place", a signalé le directeur général du groupe, Keith Barr.

La perte d'exploitation accusée par IHG sur l'ensemble de 2020 ressort à 153 millions de dollars, contre un bénéfice de 630 millions de dollars en 2019.

L'industrie hôtelière a été touchée de plein fouet par la chute du nombre de touristes due aux restrictions de voyage imposées en raison de l’épidémie de coronavirus, ce qui a conduit IHG et ses concurrents, dont le plus grand groupe hôtelier européen Accor et le propriétaire de Premier-inn Whitbread à réduire leurs coûts et à diminuer leurs effectifs.

Le groupe américain Marriott International, la plus grande chaîne hôtelière du monde, a également annoncé la semaine dernière une perte trimestrielle.

