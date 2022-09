Inditex (Zara) : Hausse des ventes au premier semestre avant un possible ralentissement de la demande

MADRID (Reuters) - Inditex, propriétaire de la marque Zara, a fait état mercredi d'un bond de 24,5% de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice et d'un bénéfice plus élevé qu'il y a un an.

Le géant espagnol du prêt-à-porter clôture ainsi le mois de juillet sur une base solide alors que les investisseurs s'inquiètent d'un affaiblissement de la demande dans le secteur de la mode depuis le mois dernier en raison d'une inflation galopante.

Le chiffre d'affaires d'Inditex s'est élevé à 14,84 milliards d'euros entre février et juillet, contre 11,9 milliards d'euros pour la même période en 2021.

Le groupe a également enregistré un bénéfice net de 1,79 milliard d'euros, soit une hausse de 41% par rapport au résultat de 1,27 milliard d'euros dégagé un an plus tôt.

Le directeur général d'Inditex, Oscar Garcia Maceiras, a déclaré que les ventes avaient continué à augmenter fortement au cours des dernières semaines. Toutefois, le taux de croissance annuel s'est légèrement ralenti depuis la fin du premier semestre, à 11% à taux de change constant au cours de la période comprise entre le 1er août et le 11 septembre.

Les résultats sont conformes aux prévisions des analystes, qui estiment que la période août-janvier à venir devrait être difficile, car la demande pourrait fléchir en raison de la hausse du coût de la vie.

(Reportage de Corina Pons, version française Elena Vardon, édité par Jean-Stéphane Brosse)

