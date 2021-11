Marché : Inditex nomme la fille de son fondateur comme présidente et change de DG

MADRID (Reuters) - Inditex a annoncé mardi la nomination de Marta Ortega, fille du fondateur du géant espagnol du prêt-à-porter au poste de présidente du conseil d'administration, en remplacement de Pablo Isla, qui a piloté l'expansion mondiale du groupe ces dix dernières années.

Agée de 37 ans, Marta Ortega entamera son mandat le 1er avril 2022 et sera épaulée par un nouveau directeur général, Oscar Garcia Maceiras, qui a pris ses fonctions dès aujourd'hui.

Certains analystes ont jugé cette succession précipitée et l'action Inditex, propriétaire de la marque Zara et première entreprise cotée d'Espagne, a perdu jusqu'à 5,3% à la Bourse de Madrid à cette annonce.

Après avoir occupé la vice-présidence pendant six ans, Pablo Isla avait succédé en 2011 en tant que président au fondateur du groupe, Amancio Ortega, âgé de 85 ans et première fortune d'Espagne.

Sous la présidence d'Isla, le cours de l'action Inditex, également propriétaire de Stradivarius et Massimo Dutti, a été multiplié par huit et sa valeur boursière a fortement augmenté pour atteindre près de 93 milliards d'euros.

Si la plupart des analystes jugent naturel que Marta Ortega succède à son père, ils ont aussi estimé qu'elle prenait la tête de l'entreprise plus rapidement que prévu, avec un directeur général jeune et peu expérimenté dans le secteur du prêt-à-porter.

Oscar Garcia Maceiras remplace Carlos Crespo, qui restera directeur des opérations.

"Nous pensons que ces changements sont une mauvaise nouvelle pour Inditex", a déclaré la société d'investissement espagnole Alantra. "Nous nous serions attendus à une période de transition plus ordonnée et plus douce, avec Isla supervisant dans un rôle non exécutif."

Mais les analystes ont également souligné que le changement arrive à un bon moment pour Inditex, qui a annoncé des ventes au deuxième trimestre supérieures aux niveaux d'avant la crise du coronavirus et se dit relativement bien positionné pour faire face au grippage de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Marta Ortega a travaillé pour Inditex dans différents domaines au cours des quinze dernières années, après avoir commencé comme assistante pour la marque Bershka.

(Reportage Inti Landauro et Jesús Aguado, avec la contribution de Corina Pons; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)

