Inde/Puces : Vedanta et Foxconn vont investir 19,18 milliards d'euros dans le Gujarat

NEW DELHI (Reuters) - La compagnie minière Vedanta et le groupe taïwanais Foxconn investiront 19,5 milliards de dollars (19,18 milliards d'euros) dans le cadre d'un accord signé mardi pour créer des usines de production de semi-conducteurs et d'écrans au Gujarat, l'État d'origine du Premier ministre indien Narendra Modi.

Reuters a rapporté lundi que la coentreprise formée par les deux groupes avait obtenu des subventions de la part du Gujarat, notamment sur les dépenses d'investissement et l'électricité, pour installer des usines près d'Ahmedabad, la principale ville de l'État du nord-ouest de l'Inde.

L'investissement, le plus important jamais réalisé par un groupe dans un État indien selon le Gujarat, intervient à l'approche d'élections locales cruciales pour le parti du Premier ministre Narendra Modi, confronté à une vive opposition.

Vedanta et Foxconn ont déclaré mardi que la coentreprise créerait plus de 100.000 emplois au Gujarat.

La production mondiale de puces est limitée à quelques Etats comme Taïwan, mais l'Inde, qui cherche à devenir un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement mondiale en semi-conducteurs, attire désormais les entreprises.

Le gouvernement indien a déclaré qu'il allait étendre les aides au-delà d'un plan initial de 10 milliards de dollars pour ceux qui investissent dans la fabrication de composants électroniques.

Vedanta, la troisième entreprise à annoncer l'implantation d'une usine de fabrication de puces en Inde après le consortium international ISMC et IGSS Ventures, envisage de commencer à fabriquer des écrans et des puces d'ici deux ans, a déclaré son président, Anil Agarwal.

"La Silicon Valley indienne se rapproche à grands pas", a-t-il-ajouté dans sur Twitter.

(Reportage Munsif Vengattil et Aditya Kalra à New Delhi ; avec la contribution de Sumit Khanna et Yimou Lee à Taipei ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)

Copyright © 2022 Thomson Reuters