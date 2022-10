IHG : Le revenu par chambre disponible dépasse les niveaux pré-COVID au troisième trimestre

(Reuters) - InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire de Holiday Inn, a dit vendredi que son revenu par chambre disponible (RevPAR) avait augmenté de 28% au troisième trimestre par rapport à la même période en 2021 et dépassé les niveaux d'avant la pandémie, soutenu par une forte demande de voyages de loisir et d'affaires et la hausse du prix des chambres.

Les opérateurs hôteliers profitent du fait que les gens dépensent plus pour voyager et réservent des séjours plus longs à l'hôtel, ce qui augmente les taux d'occupation et les prix, bien qu'ils soient confrontés aux risques d'une inflation tenace et à la hausse du coût de la vie qui assombrissent la demande en vue de la saison hivernale.

Le groupe hôtelier britannique a également annoncé que son directeur financier, Paul Edgecliffe-Johnson, quitterait ses fonctions dans six mois pour devenir directeur financier de l'opérateur de paris sportifs Flutter Entertainment.

IHG, qui exploite également les chaînes hôtelières Crowne Plaza, Regent et Hualuxe, a déclaré que son RevPAR trimestriel - un indicateur clé de la performance de l'industrie hôtelière- est ressorti 2,7% plus élevé que la même période en 2019, avant la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

Les niveaux d'occupation au cours du trimestre restent toutefois inférieurs à ceux de 2019, mais le taux journalier moyen, qui mesure le revenu gagné pour une chambre occupée par jour, a augmenté de 11% par rapport à 2019, a déclaré le groupe britannique.

(Rédigé par Radhika Anilkumar à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

