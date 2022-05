Marché : Hyundai va investir plus de 10 milliards de dollars aux Etats-Unis jusqu'en 2025

SEOUL (Reuters) - Hyundai Motor Group a annoncé dimanche qu'il investirait 5 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) supplémentaires aux Etats-Unis d'ici 2025 afin de renforcer la collaboration avec les entreprises américaines dans le domaine des technologies de pointe.

Les investissements, annoncés lors d'une visite du président américain Joe Biden à Séoul, concernent la robotique, la mobilité aérienne urbaine, la conduite autonome et l'intelligence artificielle, a précisé le groupe.

Hyundai Motor Group, qui regroupe Hyundai Motor Co et Kia Corp, a annoncé vendredi son intention d'investir 5,5 milliards de dollars dans l'Etat américain de Géorgie pour construire des usines de véhicules électriques (VE) et de batteries.

Ce nouvel investissement porte à environ 10 milliards de dollars le montant total des investissements prévus par le groupe aux Etats-Unis jusqu'en 2025, soit plus que les 7,4 milliards de dollars annoncés l'année dernière.

(Reportage Trevor Hunnicutt, Heekyong Yang et Jack Kim; version française Camille Raynaud)

