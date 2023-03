Marché : Hugo Boss s'attend à un ralentissement des ventes en 2023

(Reuters) - La marque de mode allemande Hugo Boss a déclaré jeudi s'attendre à une hausse autour de 5% de ses ventes en 2023, marquant un ralentissement par rapport à l'année dernière en dépit d'une amélioration attendue dans la région Asie-Pacifique.

Le groupe est confronté à une base de comparaison plus difficile cette année après avoir surfé sur la vague de la refonte de sa marque l'année dernière, avec des ventes en hausse de 27% à 3,65 milliards d'euros, comme cela avait été annoncé en janvier.

Dans la région Asie-Pacifique, Hugo Boss s'attend à ce que ses ventes en 2023 augmentent d'un pourcentage entre 10% et 20%, contre une hausse de 10% l'année dernière.

L'entreprise prévoit également que son bénéfice d'exploitation augmentera entre 5% à 12% pour atteindre entre 350 et 375 millions d'euros, contre 335 millions en 2022. Les analystes s'attendaient à un bénéfice d'exploitation de 360 millions d'euros pour 2023.

Hugo Boss prévoit que les dépenses d'investissement pour 2023 se situeront entre 200 millions et 250 millions d'euros, contre 191 millions d'euros un an plus tôt.

"Les investissements de l'entreprise pour renforcer les produits, les marques et l'expertise numérique devraient être plus que compensés par de nouveaux gains d'efficacité", a déclaré Hugo Boss dans un communiqué.

A l'ouverture de la Bourse de Francfort, l'action Hugo Boss reculait de 1,9%.

(Reportage de Linda Pasquini et Anastasiia Kozlova à Gdansk, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)

Copyright © 2023 Thomson Reuters