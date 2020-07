Marché : Huawei dépasse Samsung comme premier vendeur mondial de smartphones au deuxième trimestre, selon Canalys

SHENZHEN, Chine (Reuters) - Le chinois Huawei a détrôné le sud-coréen Samsung comme premier vendeur mondial de smartphones au cours du deuxième trimestre, livrant 55,8 millions d'appareils contre 53,7 millions pour Samsung, selon des données publiées jeudi par le cabinet d'étude Canalys.

Si les ventes de Huawei ont décliné sur la période avril-juin de 5% en rythme annuel, Samsung a enregistré une chute de ses ventes encore plus forte, avec une baisse de 30%, due aux perturbations provoquées par la pandémie de coronavirus dans d'importants marchés comme le Brésil, les Etats-Unis et l'Europe, a déclaré Canalys.

D'après les données, les exportations de Huawei ont reculé au deuxième trimestre de 27% en rythme annuel, mais l'équipementier chinois a accru sa domination en Chine, où le déconfinement est intervenu plus tôt que dans d'autres pays affectés par la crise sanitaire et où Huawei vend désormais plus de 70% de ses téléphones.

"Notre entreprise a démontré son exceptionnelle résilience en ces temps difficiles", a dit un porte-parole de Huawei. "Malgré une période de ralentissement économique mondial et de défis sans précédent, nous avons continué de croître et d'étendre notre position de leader".

Toutefois, la position de Huawei comme numéro un des ventes de smartphones pourrait être de courte durée et prendre fin lorsque des marchés hors de Chine se seront rétablis, a déclaré à Reuters un salarié de haut rang de Huawei, notant que cette position était le fruit de perturbations économiques.

Apple doit communiquer vendredi ses ventes d'iPhone pour le deuxième trimestre.

(David Kirton; version française Jean Terzian)

