Marché : HSBC rachète la filiale de Silicon Valley Bank au Royaume-Uni

LONDRES (Reuters) - HSBC a annoncé lundi avoir racheté pour une livre sterling la filiale britannique de la banque américaine Silicon Valley Bank, dont la faillite aux Etats-Unis a créé d'importants remous sur le secteur bancaire mondial, sauvant ainsi un établissement clé pour les start-up technologiques britanniques.

"Cette acquisition est tout à fait judicieuse sur le plan stratégique pour nos activités au Royaume-Uni", a déclaré le directeur général de HSBC, Noel Quinn, dans un communiqué.

La transaction prend effet immédiatement et intervient après l'effondrement soudain de la société mère américaine, la Silicon Valley Bank, spécialisée dans le financement des nouvelles entreprises technologiques.

En dépit des mesures prises par les autorités américaines pour limiter le risque de contagion, les déboires de SVB continuaient de faire trembler les marchés financiers lundi, avec un nouveau plongeon des valeurs bancaires européennes.

"HSBC est la plus grande banque d'Europe et les clients de SVB UK doivent être rassurés par la force, la sécurité et la sûreté qu'elle leur apporte", a réagi lundi le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt.

"Nous étions confrontés à une situation où nous aurions pu voir certaines de nos entreprises les plus importantes - nos entreprises les plus stratégiques - anéanties, ce qui aurait été extrêmement dangereux", a-t-il dit à la presse.

De son côté, la Banque d'Angleterre a dit avoir organisé la reprise de SVB UK pour renforcer la confiance dans le système financier et minimiser les retombées pour les entreprises technologiques britanniques.

"Aucune autre banque britannique n'est directement ou matériellement affectée par ces actions ou par la résolution de la banque mère américaine de SVBUK. Le système bancaire britannique dans son ensemble reste sûr, solide et bien capitalisé", a déclaré la Banque d'Angleterre après l'annonce de la reprise par HSBC.

"LIQUIDITÉS ET CONFIANCE"

Contrairement aux États-Unis, la Grande-Bretagne n'a pas annoncé de mesures de liquidité plus larges pour le système bancaire.

En France, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a assuré lundi qu'il n'y avait pas d'"alerte spécifique" sur le secteur bancaire français après la faillite de SVB.

La branche britannique de SVB fonctionne indépendamment du groupe américain, et HSBC a indiqué que les passifs et actifs de la société-mère étaient exclus de la transaction.

Au 10 mars, la Silicon Valley Bank UK Limited avait des prêts en circulation d'une valeur d'environ 5,5 milliards de livres et environ 6,7 milliards de livres déposés dans son établissement, selon HSBC.

La Banque d'Angleterre a fait savoir que SVB UK avait un bilan total d'environ 8,8 milliards de livres.

"SVB manquait de liquidités et de confiance de la part des déposants - HSBC possède ces deux atouts en abondance", a déclaré Richard Marwood, gestionnaire de fonds senior chez Royal London Asset Management qui détient des actions HSBC.

Parmi les candidats au rachat de SVB UK, figurait Bank of London, qui a dit dimanche avoir déposé une offre formelle. L'établissement OakNorth Bank, détenu par SoftBank, a aussi envisagé une offre, a indiqué à Reuters une source proche du dossier.

D'autres médias ont indiqué que le fonds d'investissement ADQ, soutenu par Abu Dhabi, était aussi intéressé.

(Reportage Iain Withers et William Schomberg; Blandine Hénault et Victor Goury-Laffont pour la version française, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)

