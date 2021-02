Marché : HSBC prêt à se retirer de la banque de détail aux États-Unis

par Lawrence White

LONDRES (Reuters) - HSBC Holdings est sur le point d'acter son retrait de la banque de détail aux États-Unis, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.

Ce désengagement fait partie intégrante du plan de transformation de la première banque européenne.

HSBC présentera mardi une mise à jour de cette stratégie axée sur la réduction des coûts, la hausse des activités rémunérées par des commissions et le marché asiatique.

HSBC a déjà fermé 80 succursales l'an dernier aux Etats-Unis. La vente ou la fermeture des quelque 150 succursales restantes sonnerait le glas d'une longue bataille menée par HSBC pour tenter de s'imposer, en vain, sur le marché américain dans l'activité de banque de détail.

A la veille de son point stratégique, Noel Quinn, le directeur général de la banque, a également annoncé plusieurs changements à la tête du groupe.

Nuno Matos est nommé au poste de directeur général des activités de gestion de patrimoine et de banque de détail, et Colin Bell désigné directeur des activités européennes de HSBC.

Michael Roberts sera désormais à la direction de la région États-Unis et Amériques, et Stephen Moss, basé à Dubaï, responsable des activités Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, a indiqué la banque européenne.

HSBC prévoit en effet d'étendre ses ambitions stratégiques au Moyen-Orient, qui pourrait faire partie de la nouvelle stratégie du groupe pour se tourner davantage vers l'Asie.

Le groupe a aussi déclaré que son directeur financier Ewen Stevenson dirigerait à présent le programme de transformation de la banque ainsi que ses projets de fusions et d'acquisitions.

HSBC devrait annoncer mardi une chute attendue de ses bénéfices annuels, plombés par la pandémie de coronavirus.

