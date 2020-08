Marché : HSBC pourrait passer jusqu'à 13 milliards de dollars de provisions, recul de 65% du bénéfice

par Lawrence White et Alun John

LONDRES/HONG KONG (Reuters) - HSBC Holdings PLC a annoncé lundi que ses provisions pour créances douteuses pourraient être supérieures aux prévisions et atteindre quelque 13 milliards de dollars cette année, après avoir annoncé une chute de 65% de son bénéfice avant impôt au premier semestre.

La première banque européenne en termes d'actifs a enregistré au premier semestre un bénéfice avant impôts de 4,32 milliards de dollars (3,67 milliards d'euros), contre 12,41 milliards de dollars (10,56 milliards d'euros) l'année précédente.

Le bénéfice a été inférieur à la moyenne des estimations des analystes, qui s'établissait à 5,67 milliards de dollars (4,82 milliards d'euros), selon le consensus fourni par la banque.

Le titre du groupe cédait 4,5% un quart d'heure après l'ouverture de la Bourse de Londres, touchant son plus bas niveau depuis près d'un an.

Comme la plupart des grands établissements financiers, HSBC a accru ses provisions afin de se prémunir contre les risques de défauts de remboursement d'entreprises particulièrement touchées par la pandémie de coronavirus, comme l'aéronautique ou la distribution.

Les provisions pour perte de crédit ont ainsi été portées au premier semestre à 6,9 milliards de dollars (4,82 milliards d'euros), contre 1,0 milliard de dollars (0,85 milliard d'euros) à la même période de l'année précédente. HSBC a déclaré que le total de ses provisions pour créances douteuses pourrait se situer entre 8 et 13 milliards de dollars en 2020, ce qui est supérieur à ses prévisions d'avril (entre ,0 et 11 mds), en raison d'une conjoncture mondiale très dégradée et de défauts de paiements plus importants que prévu au deuxième trimestre.

Même si le principal ratio de solvabilité de la banque - une mesure clé de sa solidité financière - a atteint 15% à fin juin en raison de l'effet positif d'un changement de réglementation, la banque a indiqué qu'il devrait reculer sur l'ensemble de l'année.

Le produit net bancaire de HSBC a chuté de 9% au premier semestre, la progression des activités de marché n'ayant pas compensé l'effet de la baisse des taux d'intérêt et de la valeurs des actifs dans la banque d'affaires et l'assurance.

La banque a également été prise dans la tourmente politique à Hong Kong, qui s'est traduite par une forte contraction de son économie.

(Alun John, Lawrence White,version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

