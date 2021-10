Marché : HSBC bat les attentes avec un bénéfice avant impôts en hausse de 74% au troisième trimestre

par Anshuman Daga et Lawrence White

SINGAPOUR/LONDRES (Reuters) - HSBC Holdings a fait état lundi d'une hausse de 74% de son bénéfice avant impôts au troisième trimestre, battant les attentes du marché, et a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 2 milliards de dollars.

"Bien que nous maintenions une vision prudente sur l'environnement de risques externes, nous pensons que les creux des derniers trimestres sont derrière nous", a déclaré le directeur général de la banque, Neil Quinn, dans un communiqué accompagnant la publication des résultats.

"Cette confiance, ajoutée à notre forte position de capital, nous permet d'annoncer un programme de rachat d'actions jusqu'à 2 milliards de dollars, que nous nous attendons à débuter sous peu", a-t-il ajouté.

La plus grande banque d'Europe en termes d'actifs, qui mise sur l'Asie pour dynamiser sa croissance, a publié un bénéfice avant impôts de 5,4 milliards de dollars sur la période juillet-septembre, contre 3,1 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que les analystes interrogés par HSBC anticipaient en moyenne un bénéfice avant impôts de 3,78 milliards de dollars.

(Reportage Anshuman Daga à Singapour et Lawrence White à Londres; version française Jean Terzian)

Copyright © 2021 Thomson Reuters