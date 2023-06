Marché : H&M optimiste pour juin malgré un deuxième trimestre en dessous des attentes

STOCKHOLM (Reuters) - H&M a fait état jeudi de ventes plus faibles que prévu au deuxième trimestre, la météo inhabituellement mauvaise sur la période ayant freiné la demande, mais le groupe suédois a déclaré que le mois de juin avait bien commencé et son titre était en hausse dans les premiers échanges.

Le groupe de prêt-à-porter a annoncé des ventes mesurées en monnaies locales stables pour son trimestre de mars à mai, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 1%.

"Les ventes du deuxième trimestre ont été affectées par des conditions météorologiques défavorables par rapport à la période correspondante de l'année dernière sur plusieurs des grands marchés du groupe H&M", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Selon une note de Jefferies, les résultats sont moins négatifs que prévu, mais reflètent toujours un retard évident par rapport aux concurrents du deuxième plus grand détaillant de mode au monde.

Pour Richard Chamberlain, analyste de la Royal Bank of Canada, le troisième trimestre sera favorisé par un temps plus chaud et un impact positif du calendrier.

H&M a en effet annoncé que les ventes du mois de juin avaient bien démarré.

À la Bourse de Stockholm, l'action prenait 4,29% à 09h11 GMT.

Les ventes nettes du groupe, ont augmenté de 6% pour atteindre 57,6 milliards de couronnes suédoises (4,95 milliards d'euros), en deçà des prévisions d'une hausse de 7%.

Inditex, qui a mieux résisté que H&M à la morosité des marchés, a fait état la semaine dernière d'une hausse de 13% de ses ventes nettes au premier trimestre.

(Reportage Marie Mannes et Anna Ringstrom, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)

