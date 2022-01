Marché : H&M fait mieux que prévu au quatrième trimestre avec la reprise des ventes

STOCKHOLM (Reuters) - Le groupe suédois H&M a annoncé vendredi un bénéfice avant impôts plus important que prévu pour la période allant de septembre à novembre, son quatrième trimestre fiscal, à la faveur de collections bien accueillies et d'un strict contrôle des coûts.

Le bénéfice avant impôts du deuxième plus grand détaillant de mode au monde a atteint six milliards de couronnes (573,31 millions d'euros), contre 3,67 milliards un an plus tôt.

Les analystes interrogés par Refinitiv tablaient en moyenne sur un bénéfice de 5,43 milliards de couronnes.

"Les solides résultats trimestriels sont principalement le fruit de collections bien accueillies avec davantage de ventes au prix fort, des démarques plus faibles et un bon contrôle des coûts", a déclaré le groupe dans un communiqué.

H&M a proposé de verser en deux fois un dividende ordinaire de 6,50 couronnes par action et de lancer un programme de rachat d'actions de trois milliards de couronnes.

La société a dit viser un doublement de ses ventes d'ici 2030 tout en réduisant de moitié son empreinte carbone.

"Pour atteindre les objectifs ambitieux en matière de croissance et de climat, les investissements sont en augmentation. Pour 2022, les dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 10 milliards de couronnes", a déclaré le groupe.

(Reportage Anna Ringstrom; version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)

