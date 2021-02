Marché : Hermès a accéléré au T4 grâce à la forte demande en Asie

PARIS (Reuters) - Hermès a mieux résisté que ses concurrents à la crise du coronavirus, le groupe de luxe ayant vu son activité s'accélérer au quatrième trimestre grâce à la vigueur de la demande en Asie et au bond des ventes en ligne.

Lors des trois derniers mois de 2020, son chiffre d'affaires a progressé de 15,6% à taux de changes constants, à 2,1 milliards d'euros, soit une nette accélération par rapport à la hausse de 7% observée au troisième trimestre.

C'est aussi bien supérieur à la hausse de 8% attendue par les analystes selon un consensus fourni par UBS.

A la Bourse de Paris, l'action Hermès caracolait en tête du CAC 40, avec un bond de 5,32% à 984,4 euros, après avoir atteint un plus haut historique à 1.018 euros.

L'Asie hors Japon a vu ses ventes bondir de 47,4% lors du dernier trimestre de 2020, tirées par la Grande Chine, la Corée et l'Australie.

La rentabilité a aussi été meilleure que prévu alors que, comme ses concurrents, Hermès n'a pas procédé à des hausses de prix en 2020. La marge opérationnelle a atteint un record à 37% lors du second semestre.

"Hermès bénéficie d'une grande attractivité partout dans le monde et a de longues listes d'attente pour ses produits emblématiques", observe Luca Solca, analyste chez Bernstein.

"La plus grande différence avec ses concurrents aux performances plus faibles est non seulement une meilleure performance en Europe, mais aussi un rebond nettement plus fort en Asie".

Kering a fait état mardi d'une baisse inattendue de ses ventes au quatrième trimestre (-5% en données comparables), en raison des difficultés de sa marque phare Gucci.

De son côté, LVMH a vu ses ventes reculer de 3% en données organiques au quatrième trimestre.

BOND DES VENTES EN LIGNE

Sur l'ensemble de 2020, Hermès a vu son chiffre d'affaires consolidé reculer de 6% à changes constants, à 6,39 milliards d'euros, la meilleure performance affichée jusqu'ici dans l'industrie du luxe qui a souffert des fermetures de magasins et de la baisse du tourisme avec la pandémie.

"La réduction des flux touristiques a été compensée par la fidélité de la clientèle locale et par la forte progression des ventes en ligne", a indiqué Hermès.

Le gérant du groupe, Axel Dumas, s'est refusé à donner la proportion des ventes en ligne dans le chiffre d'affaires total. Mais il a indiqué qu'elles avaient au moins doublé dans toutes les régions et qu'elles s'étaient maintenues même après la réouverture des magasins.

Dans la région Amériques, le chiffre d'affaires est resté stable au quatrième trimestre mais il a reculé de 18,2% en France et de 9,7% dans l'ensemble de l'Europe, des régions touchées en fin d'année par de nouvelles mesures de restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Hermès - connu pour ses sacs à main à plus de 12.000 dollars comme le fameux Birkin - est traditionnellement considéré comme un groupe particulièrement résistant aux phases de ralentissement économique. Il a longtemps été l'un des plus performants de l'industrie du luxe, en partie grâce à sa gestion minutieuse de la production et des stocks.

Pour 2021, Axel Dumas a déclaré que les perspectives restaient incertaines en raison de la pandémie.

Il a précisé que les comportements d'achat étaient "normaux" en Chine malgré les nouvelles restrictions imposées à l'occasion de la fête cruciale du Nouvel An.

(Blandine Hénault et Silvia Aloisi, édité par Marc Angrand)

