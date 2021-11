Marché : Henkel abaisse ses objectifs en raison de la flambée des prix des matières premières

BERLIN (Reuters) - Le groupe de produits de consommation grand public Henkel a revu à la baisse lundi sa prévision de bénéfice annuel par action en raison de la flambée des prix des matières premières et de l'impact attendu de l'évolution des taux de change.

"Les chaînes d'approvisionnement tendues et la hausse des coûts des matières premières et du transport s'avèrent particulièrement problématiques", a déclaré le directeur général du groupe Carsten Knobel dans un communiqué.

Le fabricant allemand des shampoings Schwarzkopf a déclaré que son bénéfice annuel ajusté par action à changes constants devrait augmenter autour de 10%, contre une fourchette de 10% à 15% précédemment.

Il a aussi dit s'attendre désormais à un taux de marge opérationnelle ajustée d'environ 13,5%, contre 13,5% à 14,5% attendu précédemment.

Henkel a toutefois déclaré qu'il prévoyait toujours une croissance organique des ventes de 6% à 8% pour l'année 2021.

Au troisième trimestre, Henkel a enregistré une hausse de ses ventes de 3,5% à 5,1 milliards d'euros, en ligne avec les attentes des analystes.

Sa division adhésifs, qui équipe les industries de l'automobile et de l'électronique et représente près de la moitié des ventes, a enregistré une croissance organique de 7%, malgré une légère contraction de ses activités automobile et de métaux.

Les activités blanchisserie et produits d'entretien ont vu leurs ventes augmenter de 2% alors que la division beauté a enregistré une baisse de 3%, principalement en raison d'un recul des ventes des soins du corps.

A la Bourse de Francfort, l'action Henkel reculait de 3,5% dans les premiers échanges, parmi les plus fortes baisses de l'indice paneuropéen Stoxx 600.

