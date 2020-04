Marché : Gucci va redémarrer ses activités de prototypage en Italie

MILAN (Reuters) - Gucci, détenu par le groupe de luxe français Kering, Gucci, prévoit de redémarrer la semaine prochaine ses activités de prototypage sur l'un de ses principaux sites italiens après avoir conclu un accord avec les syndicats sur les mesures de santé et de sécurité pour les travailleurs, a indiqué samedi l'entreprise.

La plupart des entreprises et des usines de production ont été fermés en Italie dans le cadre des mesures de confinement imposées par le gouvernement en mars en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

L'Italie a imposé des restrictions sévères à la circulation et aux déplacements et la fermeture de nombreuses activités économiques qui resteront en vigueur jusqu'au 3 mai au moins.

Gucci a déclaré dans un communiqué qu'un petit groupe de travailleurs reprendra la fabrication de prototypes de maroquinerie et de chaussures sur son site ArtLab près de Florence à partir du 20 avril.

Un porte-parole a indiqué qu'environ 10% des 1.000 employés du site reprendront le travail pour le moment.

"Cela nous permettra de jeter les bases d'une réouverture plus large de nos sites de fabrication et de la chaîne de production Made in Italy une fois qu'elle sera autorisée", a déclaré le président-directeur général de Gucci, Marco Bizzarri, dans un communiqué.

La recherche et le développement font partie des activités autorisées par le gouvernement pendant le confinement.

(Silvia Aloisi, version française Matthieu Protard)

Copyright © 2020 Thomson Reuters